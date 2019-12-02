Оксана Федорова показала редкие кадры с мужем и детьми

Для многих поклонников Оксана Федорова остается самой красивой женщиной планеты. У нее утонченный вкус стиля, она любит детей, часто организовывает благотворительные мероприятия. В семье ведущей тоже царит любовь и гармония. Восемь лет она состоит в браке с Андреем Бородиным. На своей странице в Instagram Оксана Федорова часто показывает своим поклонникам наряды, а фотографии семьи публикует очень редко. Но в день рождения супруга она решила поделиться трогательными снимками и видео. На фото ведущая позирует с мужем и детьми возле окна. Также подписчики смогли увидеть, как ее супруг занимается боксом.На видео можно посмотреть, как дочь Елизавета поздравляет отца с именинами, прочитав стихотворение. Пост Оксана Федорова подписала нежным поздравлением, обращенным к мужу. Публикация собрала много комментариев от поклонников с разными пожеланиями удачи и здоровья имениннику.