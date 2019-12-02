Звезда "Дом-2" Любовь Дробкова вспомнила об интимных отношениях с Алексеем Кудряшовым





О том, что поступила не совсем правильно, Любовь Дробкова рассказала в интервью для нового выпуска издания "Дом-2". Девушка отметила, что не может себя простить за содеянное, ведь позволила себе провести ночь с Алексеем Кудряшовым в гостинице и без камер. В итоге Любовь решила, что будет правильно попросить прощения у Анастасии Балинской и у Алексея Кудряшова, именно так она и сделала.Тем не менее, отношения ребят это не спасло. За периметром они расстались и теперь каждый пытается жить своей жизнью. Известно, что Алексей Кудряшов начал очень плотно общаться со Стешей Нестеровой, таким образом он якобы узнает, как дела у еще одной его бывшей девушки Анастасии Ивановой.