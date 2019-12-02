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Худенькая звезда “Дома-2” Роза Райсон начинает набирать вес

Участница теле-шоу “Дом-2” Роза Райсон совсем недавно была недовольна своим весом. Девушка стала очень худой, а ее форма лица выглядела угловатой. Но сейчас Роза стремительно вернула свои килограммы и возвратила свою прежнюю красоту.

Худенькая звезда “Дома-2” Роза Райсон начинает набирать вес

Роза очень стеснялась своего вида, что очень сильно сказывалось на ее самооценке. Но стоит подметить, что свадьба с Андреем Шабариным пошла ей на пользу, и Райсон стала восстанавливать свой вес. Как сообщила девушка, она заметила изменения, у нее появились “щечки” и эта новость, судя по всему, стала хорошим признаком для Розы. Также, помимо этого, настроение Райсон стало гораздо лучше. Она активно решает гинекологические проблемы и отношения в семье стали намного спокойнее.

Участница телепроекта сказала, что ее отношения с Андреем стали гораздо лучше после их свадьбы. Они очень рады тому, что у них все складывается хорошо. Но без ссор не обойтись, самое главное, как считает Райсон, следует вместе прийти к решению проблемы, после чего все наладится. Да и ссоры стали намного спокойнее, а отношения более уважительные, чем раньше.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:56

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