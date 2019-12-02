Телеведущая Ксения Собчак заявила, что не обижается на сравнения с лошадью

Необычную внешность светской львицы недоброжелатели продолжают сравнивать с лошадью, но Ксения Собчак в своем Instagram написала, что не держит на них зла. Она отметила, что адекватного человека достаточно тяжело разозлить, ведь каждый сам выбирает, на какие комментарии ему обижаться.Помимо этого, Ксения подчеркнула, что критикой других занимаются ранимые личности, которые из себя ничего не представляют. Однако за свое место они готовы бороться, как настоящие "хищники". По ее словам, ей нет никакого дела, например, и до такого сравнения, если говорят о женщине, которая среднего образования не имеет, но от олигарха родила, ведь к ней оно не имеет никакого отношения. Свое рассуждение на тему критики Собчак разместила по роликом Ильи Сатиры.Стоит отметить, что задеть Ксению Собчак каким-либо образом пытались с того момента, как она стала публичной личностью, но звезда, не обращая внимания на хейтеров, всегда шла вперед.