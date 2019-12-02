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Звезду “Дома-2” Викторию Романец обвинили в краже чехла на телефон

Бывшая звезда популярного теле-шоу Виктория Романец не так давно предъявляла обвинения к своей домработнице Людмиле, которая якобы украла чехол от шубы. Но сейчас и саму девушку уличили в воровстве, якобы она вынесла из магазина чехол для телефона.

Звезду “Дома-2” Викторию Романец обвинили в краже чехла на телефон

Свидетель этого инцидента сказал, что Романец пришла в торговый центр с подружкой. По его словам, за ней следили, а когда она проходила через рамки, сотрудники магазина остановили Викторию и нашли у нее в пакете чехол для телефона. Сама же звезда никак не комментирует этот случай. Ее подписчики явно ошарашены этим поступком. Ведь Виктория очень часто демонстрирует элементы богатой жизни: дорогие машины, хорошие рестораны и постоянный отдых за границей. Разумеется, это все говорит о том, что она довольно обеспеченная девушка. Например, совсем недавно она хвасталась новым автомобилем Mercedes, покупку которого оплатили ей родители.


Все отмечают, что жене Антона Гусева нет смысла воровать чехол, когда она позволяет себе машины за 5 миллионов. И вправду, возможно, этот случай - чистая случайность или же клевета от недоброжелателей.

Хочется отметить, что дорогой автомобиль не первая дорогая покупка Романец, ведь еще год назад она стала хозяйкой таунхауса на 136 квадратных метров.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:34

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