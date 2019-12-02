Дочь Юлии Началовой Вера отметила свой первый день рождения после смерти певицы
В минувшее воскресенье дочери известной российской певицы Юлии Началовой, умершей весной этого года, исполнилось 13 лет. Это первый день рождения Веры Алдониной, который она отметила после смерти знаменитой матери.
Нынешняя супруга футболиста Евгения Алдонина Ольга, которая очень нежно относится к старшей дочери своего супруга от первого брака, подготовила для именинницы весьма необычный сюрприз. Она сделала из старых снимков юной Веры довольно трогательное слайд-шоу и опубликовала его в социальной сети Instagram. В подписи к этой публикации Ольга Алдонина поздравила падчерицу и подчеркнула, что вся семья очень любит девочку. К поздравлениями также присоединились и многочисленные поклонники семейства спортсмена, которые оставили на странице его супруги немало приятных для юной Веры комментариев.
Стоит напомнить, певица Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте этого года в возрасте 38 лет. Примечательно, что о причине смерти популярной артистки до сих пор известно немногое, официально ее кончину связывают с заражением крови, развившемся на фоне большого числа заболеваний, а также с сердечной недостаточностью.
Нынешняя супруга футболиста Евгения Алдонина Ольга, которая очень нежно относится к старшей дочери своего супруга от первого брака, подготовила для именинницы весьма необычный сюрприз. Она сделала из старых снимков юной Веры довольно трогательное слайд-шоу и опубликовала его в социальной сети Instagram. В подписи к этой публикации Ольга Алдонина поздравила падчерицу и подчеркнула, что вся семья очень любит девочку. К поздравлениями также присоединились и многочисленные поклонники семейства спортсмена, которые оставили на странице его супруги немало приятных для юной Веры комментариев.
Стоит напомнить, певица Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте этого года в возрасте 38 лет. Примечательно, что о причине смерти популярной артистки до сих пор известно немногое, официально ее кончину связывают с заражением крови, развившемся на фоне большого числа заболеваний, а также с сердечной недостаточностью.