Дочь Юлии Началовой Вера отметила свой первый день рождения после смерти певицы





Нынешняя супруга футболиста Евгения Алдонина Ольга, которая очень нежно относится к старшей дочери своего супруга от первого брака, подготовила для именинницы весьма необычный сюрприз. Она сделала из старых снимков юной Веры довольно трогательное слайд-шоу и опубликовала его в социальной сети Instagram. В подписи к этой публикации Ольга Алдонина поздравила падчерицу и подчеркнула, что вся семья очень любит девочку. К поздравлениями также присоединились и многочисленные поклонники семейства спортсмена, которые оставили на странице его супруги немало приятных для юной Веры комментариев.Стоит напомнить, певица Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте этого года в возрасте 38 лет. Примечательно, что о причине смерти популярной артистки до сих пор известно немногое, официально ее кончину связывают с заражением крови, развившемся на фоне большого числа заболеваний, а также с сердечной недостаточностью.