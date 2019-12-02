«Для меня это самый романтичный город»: Анна Семенович отправилась отдыхать в Рим

Анна Семенович опубликовала несколько фотографий, которые были сделаны на фоне различных римских достопримечательностей. Для прогулки бывшая участница группы «Блестящие» выбрала светлые кроссовки, клетчатые брюки и черный свитер. Свой образ Анна Семенович дополнила вязанной кофтой, шарфом, поясной сумкой и солнцезащитными очками. В комментарии к публикации в соцсети Instagram экс-фигуристка написала: "Я счастлива, спасибо Рим. Для меня это самый романтичный город, который всегда наполнен любовью и радостью".Анна Семенович посоветовала своим подписчикам, которые еще не были в этом городе, обязательно туда слетать. В конце своей публикации исполнительница попросила тех, кто был в Риме, посоветовать красивые места для отдыха. Пользователи Сети начали давать телеведущей советы. Некоторые согласились со словами знаменитости и отметили, что обожают проводить отдых в этом городе.