«Для меня это самый романтичный город»: Анна Семенович отправилась отдыхать в Рим
Анна Семенович сообщила фанатам в Instagram, что она отправилась отдыхать в Рим. Также исполнительница рассказала, что для нее это самый романтичный город.
Анна Семенович опубликовала несколько фотографий, которые были сделаны на фоне различных римских достопримечательностей. Для прогулки бывшая участница группы «Блестящие» выбрала светлые кроссовки, клетчатые брюки и черный свитер. Свой образ Анна Семенович дополнила вязанной кофтой, шарфом, поясной сумкой и солнцезащитными очками. В комментарии к публикации в соцсети Instagram экс-фигуристка написала: "Я счастлива, спасибо Рим. Для меня это самый романтичный город, который всегда наполнен любовью и радостью".
Анна Семенович посоветовала своим подписчикам, которые еще не были в этом городе, обязательно туда слетать. В конце своей публикации исполнительница попросила тех, кто был в Риме, посоветовать красивые места для отдыха. Пользователи Сети начали давать телеведущей советы. Некоторые согласились со словами знаменитости и отметили, что обожают проводить отдых в этом городе.
Анна Семенович опубликовала несколько фотографий, которые были сделаны на фоне различных римских достопримечательностей. Для прогулки бывшая участница группы «Блестящие» выбрала светлые кроссовки, клетчатые брюки и черный свитер. Свой образ Анна Семенович дополнила вязанной кофтой, шарфом, поясной сумкой и солнцезащитными очками. В комментарии к публикации в соцсети Instagram экс-фигуристка написала: "Я счастлива, спасибо Рим. Для меня это самый романтичный город, который всегда наполнен любовью и радостью".
Анна Семенович посоветовала своим подписчикам, которые еще не были в этом городе, обязательно туда слетать. В конце своей публикации исполнительница попросила тех, кто был в Риме, посоветовать красивые места для отдыха. Пользователи Сети начали давать телеведущей советы. Некоторые согласились со словами знаменитости и отметили, что обожают проводить отдых в этом городе.