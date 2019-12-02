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Елизавета Пескова примерила усы знаменитого отца

Дочь главы пресс-службы российского президента Дмитрия Пескова Елизавета опубликовала в stories на своей страничке в Instagram забавное видео. На этом ролике она сидит в компании отца и матери Татьяны Навки и примеряет одну из «масок» (функции соцсети), наложив на свое лицо усы.
Елизавета Пескова примерила усы знаменитого отца

Кроме того, там же Елизавета Пескова опубликовала и фото, на котором тоже позирует с усами, очень похожих на те, что носит ее знаменитый отец. «Нос у меня и так как у папы. Но теперь благодаря своей первой маске я могу примерить и усы», - пишет на опубликованном снимке девушка. О том, что думают по поводу этого «нового образа» подписчики дочери пресс-секретаря российского президента, судить сложно, тем более, что в последнее время Елизавете Песковой приходится закрывать комментарии к некоторым своим публикациям.

Совсем недавно она рассказал о том, что под записью с совместным фото с братом ей пришлось сделать это. Как пояснила дочь представителя Кремля, она прежде еще ни разу не сталкивалась с таким количеством абсурдных комментариев в свой адрес, а потому приняла решение отключить пользователям возможность комментировать эту публикацию.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:22

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