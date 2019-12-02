Боевого российского робота "Уран-9" заметили в Сирии
Робототехнический комплекс "Уран-9" был замечен на севере Сирии. Российский боевой робот участвовал в операции совместно с иностранными и отечественными военнослужащими.
В Интернете распространяются снимки небольшой боевой машины, похожей на роботизированный танк "Уран-9", который находится в "горячей точке". Об этом говорит камуфляж на броне и окружение, которое подтверждает намерения российской армии определить и убрать имеющиеся недостатки в наземном беспилотнике. Напоминаем, что РТК "Уран-9" был принят на вооружение ВС РФ еще в начале текущего года. После презентации бронетехники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" робототехнический комплекс получил большое количество критики со стороны экспертов относительно минусов в оснащении и конструкции.
Теперь, его использование в Сирии позволяет говорить об обновлении автоматизированной машины, которая позволит минимизировать боевые потери. Поскольку "Уран-9" может находиться в 3 км от пункта удаленного управления, это предоставляет возможность участия бронетехники в разведывательных и антитеррористических операциях в условиях города. На её борту находятся малокалиберные автоматические пушки 2А72 вместе с пулеметом ПКТМ. Его основную боевую мощь составляют ракетные комплексы "Атака" с дальностью поражения до 5 км и реактивные пехотные огнеметы "Шмель-М".
В Интернете распространяются снимки небольшой боевой машины, похожей на роботизированный танк "Уран-9", который находится в "горячей точке". Об этом говорит камуфляж на броне и окружение, которое подтверждает намерения российской армии определить и убрать имеющиеся недостатки в наземном беспилотнике. Напоминаем, что РТК "Уран-9" был принят на вооружение ВС РФ еще в начале текущего года. После презентации бронетехники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" робототехнический комплекс получил большое количество критики со стороны экспертов относительно минусов в оснащении и конструкции.
Теперь, его использование в Сирии позволяет говорить об обновлении автоматизированной машины, которая позволит минимизировать боевые потери. Поскольку "Уран-9" может находиться в 3 км от пункта удаленного управления, это предоставляет возможность участия бронетехники в разведывательных и антитеррористических операциях в условиях города. На её борту находятся малокалиберные автоматические пушки 2А72 вместе с пулеметом ПКТМ. Его основную боевую мощь составляют ракетные комплексы "Атака" с дальностью поражения до 5 км и реактивные пехотные огнеметы "Шмель-М".
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:37