Боевого российского робота "Уран-9" заметили в Сирии

<p lang="en" dir="ltr">Russian Uran-9 armed UGV somewhere in Syria <a href="https://t.co/056huUSZSI" target="_blank" rel="noopener external noreferrer">pic.twitter.com/056huUSZSI</a></p>— Abraxas Spa (@AbraxasSpa) <a href="https://twitter.com/AbraxasSpa/status/1201178733345988608?ref_src=twsrc%5Etfw" target="_blank" rel="noopener external noreferrer">1 грудня 2019 р</a>.</blockquote>" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen>





Робототехнический комплекс "Уран-9" был замечен на севере Сирии. Российский боевой робот участвовал в операции совместно с иностранными и отечественными военнослужащими.В Интернете распространяются снимки небольшой боевой машины, похожей на роботизированный танк "Уран-9", который находится в "горячей точке". Об этом говорит камуфляж на броне и окружение, которое подтверждает намерения российской армии определить и убрать имеющиеся недостатки в наземном беспилотнике. Напоминаем, что РТК "Уран-9" был принят на вооружение ВС РФ еще в начале текущего года. После презентации бронетехники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" робототехнический комплекс получил большое количество критики со стороны экспертов относительно минусов в оснащении и конструкции.Теперь, его использование в Сирии позволяет говорить об обновлении автоматизированной машины, которая позволит минимизировать боевые потери. Поскольку "Уран-9" может находиться в 3 км от пункта удаленного управления, это предоставляет возможность участия бронетехники в разведывательных и антитеррористических операциях в условиях города. На её борту находятся малокалиберные автоматические пушки 2А72 вместе с пулеметом ПКТМ. Его основную боевую мощь составляют ракетные комплексы "Атака" с дальностью поражения до 5 км и реактивные пехотные огнеметы "Шмель-М".