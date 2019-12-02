Юлия Барановская о Филиппе Киркорове: "Ты король по организации детских дней рождений"

Накануне дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория отпраздновала свой 8-й день рождения. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса со своими детьми побывали на празднике. Сегодня Юлия Барановская опубликовала несколько снимков, которые были сделанные на данном мероприятии. На фото телеведущая запечатлена со своими детьми: Артемом, Арсением и Яной. В комментарии к публикации в Instagram знаменитость написала: "Когда после дня рождения почти нет фотографий в телефоне - это значит, что было очень весело и было не до фоток". Юлия Барановская еще раз поздравила именинницу с праздником и назвала ее отца Филиппа Киркорова королем по организации детских дней рождений.Подписчики телеведущей присоединились к ее словам. Многие отметили, что дочка Юлии Барановской Яна все больше становится похожа на мать. Всего за несколько десятков минут публикация набрала более 9 000 лайков.