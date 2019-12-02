«Остается молиться»: Виктор Рыбин высказался о состоянии Анастасии Заворотнюк





По словам Рыбина, всем, кто сопереживает звезде «Моей прекрасной няни» следует молиться за ее выздоровление и надеяться на чудо. К слову, Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова и сами хорошо знают о сложностях борьбы со столь опасным недугом. При этом, они никогда не скрывали эту информацию, стараясь предостеречь поклонников от повторения своих ошибок, сейчас же их болезнь вошла в стадию ремиссии, передает портал «Дни.ру». При этом, как считает Рыбин, молчание родственников актрисы о ее лечении – их персональное дело. Он также отметил, что если Заворотнюк вообще не появляется на публике и все время проводит в стенах клиники, то ее положение, скорее всего, очень непростое.«Нам остается лишь молиться, чтобы случилось чудо. А родственники все делают правильно, это ведь их личное дело. Мы не стали утаивать диагноз лишь потому, что хотели таким образом предостеречь окружающих от повторения своих ошибок», - подчеркнул Виктор Рыбин.