«Ура, вернулась!»: Анастасия Решетова после родов начала заниматься спортом





Давно известно, что первое время после родов молодых мам ограничивают в определенных возможностях. И, как признавалась сама Решетова в общении с подписчиками, она нередко горевала в связи с тем, что никак не может вернуться к самому любимому своему занятию – спорту, поскольку врачи не разрешали ей подвергать себя физическим нагрузкам. Тем более, что модель решила кормить сына Ратмира грудью. Однако, уже в конце минувшей недели Анастасия Решетова поделилась со своими поклонниками большой радостью, как оказалось, медики разрешили ей вернуться к тренировкам в спортзале. Модель показала ролик, где выполняет упражнения с мячом, а серия публикаций на эту тему дополнилась еще одним фото.В stories на страничке модели в социальной сети появилось фото, на котором она позирует в тренажерном зале. «Ура, вернулась!» - гласит подпись Решетовой, которая безмерно счастлива возможности заняться восстановлением фигуры после родов.