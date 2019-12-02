Анфиса Чехова в полупрозрачной юбке заявила, что "по буквам читает людей"

Несколько дней назад Анфиса Чехова получила награду в номинации «Книга года» за сборник стихов собственного сочинения. Сегодня телеведущая опубликовала свою фотографию, на которой она стоит на лестнице в бассейне. Одета знаменитость в полупрозрачную юбку в пол и балую блузку, которую она завязала на животе. Свой образ исполнительница дополнила перстнем с большим камнем бирюзового цвета и вечерним макияжем. В комментарии к посту в Instagram Анфиса Чехова написала один из своих стихов, в котором она заявила, что "по буквам читает людей".Подписчики начали на перебой писать знаменитости комплименты. Многие отметили, что стихи Анфисы Чеховой очень душевные и открывают правду жизни. Также фанаты отметили, что телеведущая значительно похудела и попросили ее поделиться диетой, но пока ответа не получили. Публикация уже набрала почти 5 000 лайков.