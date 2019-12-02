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Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев пообщался с журналистами на открытии ГУМ-катка

Российский фигурист Петр Чернышев, который приходится супругом актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк, в минувшее воскресенье появился на торжественном открытии ГУМ-катка в Москве. Откатав показательную программу в рамках открытия ледовой площадки, спортсмен в компании своих коллег даже пообщался с журналистами.
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев пообщался с журналистами на открытии ГУМ-катка

Как пишет портал «Дни.ру», на льду ГУМ-катка Чернышев выступал в компании своих именитых коллег - олимпийской чемпионки Алины Загитовой и продюсера популярных ледовых шоу Татьяны Навки. Спортсмены показали собравшимся на открытие жителям столицы небольшой отрывок из своего нового ледового шоу под названием «Спящая красавица». Также отмечается, что во время показа программы пошел снег, который после завершения выступления сменился дождем. Откатав программу, все трое фигуристов вышли к журналистам и общались с ними. Разумеется, большая часть представителей российских СМИ интересовалась состоянием звезды «Моей прекрасной няни», поэтому все их внимание было приковано прежде всего к Чернышеву.

Вот только каких-то новых подробностей о состоянии своей знаменитой супруги фигурист раскрывать прессе так и не стал. Впрочем, родные актрисы и прежде предпочитали не распространяться о том, в каком состоянии находится Анастасия Заворотнюк, а также, как проходит ее лечение.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:37

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