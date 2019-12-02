Алика Смехова: "На моей памяти такая Европейская зима без снега впервые"

Алика Смехова ведет активный образ жизни и часто выезжает отдыхать на природу. Сегодня исполнительница опубликовала фотографию, на которой она стоит прислонившись к дереву в Успенском лесу. Одета знаменитость в длинный пуховик темного цвета и солнцезащитные очки. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram телеведущая написала, что не помнит, что бы в Москве и Подмосковье вообще не было снега так долго. Алика Смехова беспокоится, что до нового года он так и не выпадет. Также на памяти знаменитости такая Европейская зима без снега — впервые.В конце своей публикации Алика Смехова поинтересовалась у подписчиков, как они считают, выпадет ли снег в скором времени. Поклонники исполнительницы написали свои прогнозы и оставили множество комплиментов. Пост телеведущей уже набрал почти 3 000 отметок "Мне нравится".