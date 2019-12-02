У Томаса Невергрина родилась третья дочь

Известный датский музыкант Томас Невергрин уже который год проживает в России и намеревается создать большую семью. Напоминаем, что артист женился на Валерии Жидковой в 2015 году, а через год супруга родила ему дочь. Теперь сообщается об очередном пополнении, поскольку певец опубликовал фотографии маленькой новорожденной в соцсети Instagram. В подписи к посту были слова: "Моя жена подарила мне еще одну дочь — 30.11.2019". Известно, что роды проходили в московской больнице, где ранее пребывали Ксения Собчак, Анастасия Решетова и другие исполнительницы из российского шоу-биза.На снимках отец семейства был запечатлен с малышкой на руках, которые вызвали умиление со стороны фанатов. Они поспешили поздравить Невергрина со счастливым событием, а также пожелали крепких отношений с возлюбленной. Имя младенца пока не раскрывается, но в скором времени оно станет известным широкой публике. Кроме двух дочерей от Жидковой у датского исполнителя имеется взрослая 19-летняя наследница. Её зовут Алия, которая родилась в первом браке музыканта.