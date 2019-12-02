Игорь Крутой приписал Сергею Лазареву и Ани Лорак роман





По словам многочисленных комментаторов, на снимке явно видно, что Ани Лорак и Сергею Лазареву очень приятно находиться в компании друг друга. Так посчитал и композитор Игорь Крутой. «Ой, какая-то химия между вами появилась, атмосфера вечера или?» - намекнул артист. Фанаты в свою очередь незамедлительно объяснили ему, что между знаменитостями давно «летают искры» и молодым людям давно пора сойтись. Но проблемой в данной ситуации является то, что Ани Лорак, по некоторым данным, уже длительное время состоит в отношениях с Егором Глебом, продюсером Black Star. Она бережно относится к своим новым отношениям и старается не выносить личную информацию на всеобщее обсуждение. Молодых людей только изредка можно заметить на совместных снимках в социальных сетях.Что касается Сергея Лазарева, то ему уже неоднократно поклонники приписывали роман с Анной Белодедовой. Более того, некоторые утверждают, что именно она является биологической матерью его детей. Интересным остается тот факт, что сам Лазарев ни разу не опровергал распространившуюся в сетях информацию о нем и Белодедовой.