Юлия Савичева: "В начале февраля я выпускаю альбом и еду в долгожданный тур"

Юлия Савичева поддерживает связь с поклонниками через социальные сети. Сегодня певица решила поделиться с ними своим гастрольным графиком. Исполнительница опубликовала афишу, на которой она запечатлена в белом платье, украшенном перьями. Свой образ знаменитость дополнила нежным макияжем. На заднем плане написаны месяца, числа и города, в которых Юлия Савичева планирует выступить. В комментарии к публикации в Instagram исполнительница написала, что начинает декабрь с хороших новостей, отметив, что вначале февраля она выпускает новый альбом и едем в долгожданный тур.В конце своей публикации Юлия Савичева призналась, что очень скучает по своим поклонникам и ждет с ними встречи. Также она пообещала фанатам много сюрпризов в новом ногу. Подписчики начали писать название городов, в которых они живу, и отметили, что с нетерпением ждут концерта исполнительницы.