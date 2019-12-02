Певица Ольга Бузова заговорила об уходе из «Плана Б»
Ведущая скандального телевизионного реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова посетила целый ряд неудачных свиданий в рамках проекта "План Б". Теперь девушка никак не может принять решение, как ей признаться в том, что ни у кого не получилось завоевать ее сердце.
Ольга Бузова пытается сделать хоть что-то, чтобы парни активизировались. Однако складывается такое ощущение, что молодые люди приехали отдыхать, а не бороться за сердце певицы. Критической точки ситуация достигла в тот момент, когда Ольга пришла на фотосессию, которая была посвящена экологической ситуации на острове. Ольге показалось, что парни ей уделяли не достаточно внимания, а вокруг Тимура наоборот постоянно крутились его избранницы.
О том, что ее волнует сложившаяся ситуация, Ольга Бузова рассказала Тимуру Батрутдинову во время личного разговора. Она призналась, что Рома и Валера хотят ее явно обнимать, но ей не хочется сделать им в итоге больно. Рассказала Ольга и о том, как не так прошло свидание с Поповичем. Оно напомнило певице прошлый не совсем удачный опыт отношений, а ко всему у них сломались микрофоны.
Изначально Тимур даже не знал, что сказать молодым людям, а в итоге решил к ним обратиться и посоветовал, чтобы они задумались, потому что у Оли возникает желание покинуть проект.
Ольга Бузова пытается сделать хоть что-то, чтобы парни активизировались. Однако складывается такое ощущение, что молодые люди приехали отдыхать, а не бороться за сердце певицы. Критической точки ситуация достигла в тот момент, когда Ольга пришла на фотосессию, которая была посвящена экологической ситуации на острове. Ольге показалось, что парни ей уделяли не достаточно внимания, а вокруг Тимура наоборот постоянно крутились его избранницы.
О том, что ее волнует сложившаяся ситуация, Ольга Бузова рассказала Тимуру Батрутдинову во время личного разговора. Она призналась, что Рома и Валера хотят ее явно обнимать, но ей не хочется сделать им в итоге больно. Рассказала Ольга и о том, как не так прошло свидание с Поповичем. Оно напомнило певице прошлый не совсем удачный опыт отношений, а ко всему у них сломались микрофоны.
Изначально Тимур даже не знал, что сказать молодым людям, а в итоге решил к ним обратиться и посоветовал, чтобы они задумались, потому что у Оли возникает желание покинуть проект.