Данила Козловский приобрел особняк в Испании





Данила Козловский и Ольга Зуева с нетерпением ожидают пополнения в семье, поэтому ищут подходящее место для ведения семейной жизни. Пока супруга находится в Америке, где скорее всего и родит наследника, отец решил позаботиться о незабываемом детстве собственного ребенка. Сообщается, что Козловский приобрел особняк на юге Испании в 30 километрах от города Малаги. Сейчас в доме часто бывают мама актера Надежда и отчим Сергей, поскольку сам владелец не имеет возможности периодически посещать его.Друзья Козловского также сообщают, что возле недвижимости находятся бассейн, небольшой сад и веранда. Кроме того, семейство сможет посещать недалеко расположенное побережье моря. Напоминаем, что Ольга Зуева и Данила Козловский начали встречаться еще в 2015 году, совсем недавно сыграв тайную свадьбу. Немногим позднее появилась информация о беременности возлюбленной актера. После появления малыша, супругам придется вернуться в Россию, поскольку Козловский намеревается принять участие в съемках фильма «Девятаев» Дмитрия Киселева.