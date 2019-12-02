Аккаунт Олега Газманова в Instagram атакуют боты

Олег Газманов активно пользуется социальными сетями и рассказывает фанатам о всем, что происходит в его жизни. Сегодня артист опубликовал несколько фотографий с премьеры свей новой песни под названием "Отменим понедельники". На первом снимке певец запечатлен на сцене с микрофоном в руке, на втором фото он позирует для фотографов. В комментарии исполнитель написал, что его аккаунт в Instagram атакуют боты, и он не знает, как с ними бороться. Из-за этого тормозится увеличение пользователей на странице певца. Также Олег Газманов отметил: "Три недели назад каждый день прибавлялось около 1 000 человек. Сейчас уже 2 недели все стоит, хотя видно в разделе ПОДПИСЧИКИ огромное количество новых аккаунтов".Поклонники поздравили знаменитость с премьерой новой песни. Многие написали, что композиция уже стала для них одной из самых любимых. Также фанаты написали советы, как бороться с ботами. Публикация Олега Газманова за несколько минут набрала большое количество лайков.