Елена Яковлева потребовала оставить в покое ее эпатажного сына





Скандальная история началась с того, что Денис Шальных опубликовал на своей странице в Instagram пост о том, что его поймали на улице неизвестные «с забитыми лицами» и нанесли несколько ударов. Также молодой человек добавил, что после данной ситуации ему хочется «плакать от боли и унижения». После того, как история привлекла внимание журналистов, наследник Елены Яковлевой признался, что это была всего лишь шутка, никакого нападения на него не было совершено. Шрамы, которые Шальных продемонстрировал в социальной сети, были всего лишь последствиями процедуры выведения татуировок на лице.Знаменитая артистка Елена Яковлева также не осталась в стороне после шутки эпатажного сына. «Оставьте ребенка в покое. Да, он нашалил очень сильно с собой, со своим лицом. Сейчас хочет от этого избавиться», -подчеркивает актриса.