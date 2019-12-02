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Елена Яковлева потребовала оставить в покое ее эпатажного сына

Актриса Елена Яковлева потребовала хейтеров оставить в покое ее сына. Она уверяет, что после опровержения информации об избиении эпатажного наследника все семья подвергается нападкам со стороны недоброжелателей.
Елена Яковлева потребовала оставить в покое ее эпатажного сына

Скандальная история началась с того, что Денис Шальных опубликовал на своей странице в Instagram пост о том, что его поймали на улице неизвестные «с забитыми лицами» и нанесли несколько ударов. Также молодой человек добавил, что после данной ситуации ему хочется «плакать от боли и унижения». После того, как история привлекла внимание журналистов, наследник Елены Яковлевой признался, что это была всего лишь шутка, никакого нападения на него не было совершено. Шрамы, которые Шальных продемонстрировал в социальной сети, были всего лишь последствиями процедуры выведения татуировок на лице.

Знаменитая артистка Елена Яковлева также не осталась в стороне после шутки эпатажного сына. «Оставьте ребенка в покое. Да, он нашалил очень сильно с собой, со своим лицом. Сейчас хочет от этого избавиться», -подчеркивает актриса.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 12:10

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