Ларису Гузееву расстроил подарок в виде бутылки вина за 4 тыс. евро





Фолловеров Ларисы Гузеевой в соцсети Instagram удивили недавние высказывания своего кумира. Ведущая программы "Давай поженимся!" посетила дегустацию вин во Франции. Впечатления у звезды остались не самые лучшие, поскольку организаторы не предоставили гостям закуски. Кроме того, знаменитость удивлялась способности зарубежных эстетов "пить один бокал в течение четырех часов". Поэтому известная телесваха решила поделиться негативным отзывом в интернете.Организаторы, вероятно, решили загладить принесенные неудобства, отправив Гузеёвой бутылку вина за 4 тысячи евро. Последняя осталась недовольной презентом, поскольку футляр для напитка весил около 12 килограммов. Кроме того, её смутила невозможность "передарить его как взятку", а также перевезти дорогостоящее спиртное на Родину. Проблема звезды шоу-бизнеса вызвала неоднозначные реакции со стороны фанатов, поскольку Гузеева известна своими необычными высказываниями, которые могут иметь ироничный подтекст.