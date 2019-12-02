Анна Седокова в нижнем белье заявила, что на Рождество хочет получить Яниса Тимма
Анна Седокова опубликовала в социальной сети Instagram фотографию в нижнем белье и халате. В комментарии исполнительница заявила, что на Рождество хочет получить своего возлюбленного Яниса Тимма.
Некоторое время назад певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма перестали скрывать свои отношения и начали признаваться друг другу в любви в социальных сетях. Сегодня исполнительница показала подписчикам фотографию, на которой она запечатлена в нижнем белье коричневого цвета и белоснежном халате. Певица фотографирует себя в зеркале и смотрит на экран смартфона. В комментарии к публикации в Instagram знаменитость написала на английском языке, все, что она хочет на Рождество - это Янис Тимма.
Латвийский баскетболист первым отреагировал на пост своей возлюбленной Анны Седоковой и в комментарии поставил сердечко. Подписчики оставили огромное количество комплиментов исполнительницы. Многие начали просить певицу поделится секретом красоты и стройности, но ответа пока не получили. Пост уже набрал почти 65 000 лайков.
Некоторое время назад певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма перестали скрывать свои отношения и начали признаваться друг другу в любви в социальных сетях. Сегодня исполнительница показала подписчикам фотографию, на которой она запечатлена в нижнем белье коричневого цвета и белоснежном халате. Певица фотографирует себя в зеркале и смотрит на экран смартфона. В комментарии к публикации в Instagram знаменитость написала на английском языке, все, что она хочет на Рождество - это Янис Тимма.
Латвийский баскетболист первым отреагировал на пост своей возлюбленной Анны Седоковой и в комментарии поставил сердечко. Подписчики оставили огромное количество комплиментов исполнительницы. Многие начали просить певицу поделится секретом красоты и стройности, но ответа пока не получили. Пост уже набрал почти 65 000 лайков.