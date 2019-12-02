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Анастасия Волочкова простила свою маму за удары по голове

Несмотря на сложные отношения с матерью, российская балерина Анастасия Волочкова начала делать первые шаги к примирению с ней. Ранее мама помогала своей дочери продвигаться по карьерной лестнице, но из-за бесконечных споров и рукоприкладства отношения между ними серьезно обострились.
Анастасия Волочкова простила свою маму за удары по голове

В автобиографической книге «Плата за успех» Анастасия Волочкова вспоминала, что до драки дело дошло в гримерке, когда балерина пыталась доказать неактуальность «Умирающего лебедя» в начале концерта. Данный номер медленный и может привести к потере интереса у зрителей, но ее мама Тамара Владимировна долго спорила, а когда поняла, что аргументов у нее нет, то просто ударила по голове свою дочь.

Кроме того, Анастасия Волочкова назвала виновной маму в том, что у нее обострились отношения с дочерью Ариадной. Сейчас она живет с отцом, к которому ее отправили из-за скандалов с Тамарой Владимировной. Однако негатив не помешал добавить в книгу несколько теплых строк, посвященных маме. Балерина поблагодарила и простила ее, а также попросила не судить слишком строго.

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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:18

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