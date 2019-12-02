Анастасия Волочкова простила свою маму за удары по голове





В автобиографической книге «Плата за успех» Анастасия Волочкова вспоминала, что до драки дело дошло в гримерке, когда балерина пыталась доказать неактуальность «Умирающего лебедя» в начале концерта. Данный номер медленный и может привести к потере интереса у зрителей, но ее мама Тамара Владимировна долго спорила, а когда поняла, что аргументов у нее нет, то просто ударила по голове свою дочь.Кроме того, Анастасия Волочкова назвала виновной маму в том, что у нее обострились отношения с дочерью Ариадной. Сейчас она живет с отцом, к которому ее отправили из-за скандалов с Тамарой Владимировной. Однако негатив не помешал добавить в книгу несколько теплых строк, посвященных маме. Балерина поблагодарила и простила ее, а также попросила не судить слишком строго.