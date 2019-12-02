Чувствует себя лучше и хорошо спит: Врачи рассказали о состоянии Анастасии Заворотнюк





После операции, как отмечают источники, артистка постепенно идет на поправку. В последние недели она заметно похорошела и уже не жалуется на головные боли. Кроме всего прочего, медики утверждают, что у звезды «Моей прекрасной няни» нормализовался сон, что они тоже относят к заслугам хирургического вмешательства. Примечательно, что за время длительного лечения и реабилитации Анастасия Заворотнюк заметно потеряла в весе и была вынуждена сильно ограничить круг своего общения. Все это время рядом с ней неотлучно находились только родственники, в том числе мама и любимые дети. А вот супруг артистки, известный российский фигурист Петр Чернышев в последнее время находится за рубежом, зарабатывая деньги на оплату дальнейшего восстановления супруги.Напомним, о серьезной болезни знаменитой артистки стало известно только в конце лета, когда ей пришлось отменить все спектакли. А уже в сентябре появились первые тревожные сообщения о том, что Анастасия Заворотнюк попала в одну из столичных клиник в довольно тяжелом состоянии.