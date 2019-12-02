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Звезда проекта "Дом-2" Алена Савкина не может выйти из депрессии

Звезда проекта "Дом-2" Алена Савкина никак не может выйти из депрессивного состояния, о чем рассказала ее мать Татьяна Владимировна Григорьевская. Рапунцель-младшая смеется и кокетливо общается в Instagram, однако под камерами в Периметре она грустит.
Звезда проекта "Дом-2" Алена Савкина не может выйти из депрессии

Причину слез Алены Рапунцель попыталась выяснить телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ольга Орлова. Молодая мамочка призналась, ей сложно принять те перемены, которые происходят сейчас в ее жизни. Она искренне верила Илье Яббарову, а избранник в итоге бросил ее одну с ребенком. Затем он и вовсе обманным путем под предлогом воссоединения с семьей вернулся в Периметр, но не помирился с экс-избранницей. После Яббарова Алена Савкина разочаровалась и в Романе Макееве. Мужчина сейчас развлекается и строит отношения с другими женщинами, саратовский шансонье резко полюбил Анастасию Голд, а вот Рапунцель-младшая снова осталась одна с ребенком на руках, так и не получив женского счастья.

Телеведущая Ольга Орлова отметила, что в депрессии в данном случае нет ничего удивительного, но вот хейтеры с ней поспешили не согласиться. Многие отметили, что Савкина может грустить попросту из-за того, чтобы выиграть в конкурсе "Человек года", где она соревнуется со старшей сестрой Ольгой Рапунцель. Якобы молодая мамочка пытается привлечь внимание любым способом, а поддержку зрителей можно легко получить, надавив на жалость. Некоторые фолловеры уже высказали мнение, что депрессию Рапунцель-младшей как рукой снимет после окончания конкурса и объявления победителей.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:30

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