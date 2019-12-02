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"Не жалею о своем решении": Артем Михалков выразил мысли по поводу развода с женой

Артем и Дарья Михалковы оформили развод еще в 2013-м году. Теперь же знаменитый актер выразил мысли по поводу расставания с женой, отметив, что не жалеет о своем решении.
"Не жалею о своем решении": Артем Михалков выразил мысли по поводу развода с женой

В новом выпуске ток-шоу "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ появился Артем Михалков в качестве гостя. В ходе беседы с ведущим программы актер рассказал о собственных мыслях по поводу расставания с женой. Известно, что он развелся с Дарьей Михалковой 6 лет тому назад, они воспитывают 17-летнюю дочь Наташу. Артист говорит, что никогда не жалел о сделанном выборе, а его переживания больше касаются благосостояния дочери.

Артиста также спросили, не давал ли ему знаменитый отец Никита Михалков каких-либо рекомендаций по поводу создания семьи. Сын режиссера отрицал его причастность в личной жизни, отметив, что любые решения по поводу женитьбы и развода принимал вместе с собственной супругой. Его в этом смысле также поддержала родная сестра Надежда Михалкова. По словам Михалкова, он очень ревнует собственного ребенка к потенциальным ухажерам. Актер также добавил, что его дочь прекрасно рисует и укрепляет семью подарками в виде картин.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:12

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