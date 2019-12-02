«Ксюха – настоящая «баба с яйцами»: Экс-возлюбленный Ксении Бородиной Михаил Терехин рассказал о романе с телеведущей

"Ксюха – настоящая «баба с яйцами», она умеет любить, и у нее есть характер."





Экс-участник проекта "Дом-2" и адвокат Михаил Терехин рассказал, что у них с Ксенией Бородиной был бурный роман, возлюбленные жили вместе на протяжении нескольких лет. Однако тогда молодой человек, по его словам, не любил свою избранницу так же сильно, как она его, а в последние месяцы и вовсе "пользовался" своим положением. Между ним и Ксенией Бородиной, добавил Терехин, не было физического влечения, по крайней мере, с его стороны, однако на не изменял избраннице, так как уважал ее, к тому же, это бы сразу стало известно. Как отметил Михаил Терехин, ему приходилось "держаться".Ксения Бородина тогда якобы рассказывала любимому, что ей сложно строить отношения с армянином, ведь он многое запрещал теледиве. Теперь же она замужем за бизнесменом из Дагестана Курбаном Омаровым. Михаил Терехин считает, что Бородина просто любит "горячих" парней. Сейчас мужчина жалеет, что так сильно обижал возлюбленную и отмечает:О своем поведении тогда Михаил Терехин сейчас жалеет и добавляет, что так сильно, как его любила Ксения Бородина, скорее всего, не полюбит ни одна девушка. Ему стыдно, что он вместо отдачи в ее сторону просто "сел на шею и свесил ноги".