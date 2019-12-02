Звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель оскорбила мать Андрея Черкасова своими убеждениями





Участница проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель на Лобном месте в очередной раз высказалась по поводу своей репутации и прошлого. Беременной супруге Дмитрия Дмитренко в очередной раз напомнили, чем она зарабатывала в прошлом, на что звезда реалити ответила, что деньги получала таким же путем, как это делает каждая женщина.Тем не менее, поклонников возмутило больше не высказывание Ольги Рапунцель, а то, что Андрей Черкасов не заступился за свою мать, ведь она и ее обидела подобными убеждениями. Телеведущий отметил, ему на страницу в соцсети Instagram стали поступать жалобы и недовольные высказывания о том, как некрасиво он поступил по отношению к родительнице. Тем не менее, шоумен уверен. что не стоит реагировать на блаженные заявления беременной Рапунцель, а потому он попросту не будет отвечать на подобные сообщения, а те, кто станет продолжать, просто отправятся в блок.