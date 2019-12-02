«Пил хлорку»: Стало известно о странных методах лечения актера Александра Кузнецова





Впервые болезнь дала о себе знать еще в 2014 году во время фестиваля в Болгарии. Почувствовав себя плохо, Кузнецов вернулся в Москву и отправился на обследование. Врачи быстро поставили актеру диагноз – рак предстательной железы. «Несмотря на то, что операцию проводил главный хирург-онколог страны, прошла она не очень успешно. Спустя пару недель состояние ухудшилось, оказалось, что не закрылся кровеносный сосуд в брюшной полости, появилась гематома, пришлось проводить еще одну операцию», - рассказывал тогда сам Кузнецов. По его словам, после очередного скачка онкологических показателей он, от нежелания проходить курс химиотерапии, отправился в Бразилию. «Там живет целитель по имени Джон. Он действительно помог мне выкарабкаться», - вспоминает слова артиста портал «СтарХит». И на самом деле, даже анализы показали, что после поездки к бразильскому целителю артисту стало намного лучше.Впрочем, онкология не отступала. Спустя еще несколько лет Александр Кузнецов принял решение пройти экспериментальный курс лечения в какой-то тайной клинике в Дубне. Проводимая там волновая терапия вместе с рекомендации специалистов не помогли, в июне этого года актер скончался. Как рассказала массажистка Мария Станко, которая до последних дней жизни ухаживала за артистом, он прожил бы еще, если бы не согласился на сомнительные лечебные процедуры в Дубне. Однажды, вспоминает женщина, она даже учуяла запах хлорки и выяснила, что он пьет ее после визитов в ту самую клинику. «Пил хлорку после поездок в эту засекреченную лабораторию. Но мне ответил, что это анолит», - отмечала тогда Станко.