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Юлия Ковальчук попробовала себя в качестве продавца

Солистка поп-группы "Блестящие" решила поменять профессию на один день. Юлия Ковальчук попробовала себя в качестве продавца на благотворительной распродаже.

Юлия Ковальчук решила своебразно помочь благотворительному фонду "ЦУМ-ДЕТЯМ", помогая коллегам по организации в распродаже. Звезда отработала целую смену продавцом в Центральном Универсальном Магазине в Москве, предпочтя собственный наряд униформе. Об этом вокалистка группы "Блестящие" сообщила своим подписчикам в соцсети Instagram. К публикации певица оставила подпись: "А если бы так выглядела ваша продавщица, вы бы захотели что-нибудь прикупить? Именно этим я сегодня и занималась".

Фолловеры не оставили необычную новость без внимания, написав множество комментариев под постом исполнительницы. Они восхищались рвением актрисы помогать маленьким детям, а также спрашивали о впечатлениях после трудового дня. Нашлись и некоторые фанаты, выразившие желание устроится охранником в ЦУМ для защиты "прекрасной продавщицы". Напоминаем, что главной целью благотворительного фонда "ЦУМ-ДЕТЯМ" является материальная и психологическая поддержка детей-сирот, а также улучшение качества их жилищных условий, образования и поиск приемных родителей.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:45

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