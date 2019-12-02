Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель прошла в финал конкурса "Человек года"





Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель не скрывает радости по поводу того, что она смогла пройти в финал и получила шанс на победу. Своих поклонников участница проекта "Дом-2" попросила поддержать ее голосами в зрительском соревновании, показав в очередной раз "беременный" снимок.Тем не менее, это понравилось не всем. Хейтеры отметили, что у Ольги Рапунцель слишком стремительно растет живот, при этом нашли более ранние фотографии, где еще не заметна вторая беременность так сильно. Так, многие до сих пор подозревают, что супруга Дмитрия Дмитренко просто накладывает подушку, а на самом деле не вынашивает малыша. Более того, звезда реалити-шоу попросту спекулирует на своем положении, уверены фолловеры, чтобы получить победу в конкурсе.