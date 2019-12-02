Телеведущая Юлия Ефременкова выходит замуж за возлюбленного Мондезира Свет-Амура

Мондезир Свет-Амур и Юлия Ефременкова не скрывали своих чувств, а недавно молодой человек решился сделать предложение возлюбленной. Свою руку и сердце он предложил ей на концерте Ольги Бузовой, благодаря команде и самой певице событие оказалось очень романтичным и красочным. Юлия Ефременкова согласилась, а затем показала поклонникам обручальное кольцо на пальце.Прежде участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян несколько раз рассказывал, якобы предложение Свет-Амур уже сделал, но Юлия Ефременкова опровергала слухи. Теперь же она поделилась радостью с фолловерами, отметив, что действительно согласилась стать женой Мондезира Свет-Амура, в скором времени у них будет свадьба, с этим тянуть молодые люди не хотят. Ефременкова отметила, что она нашла мужчину своей жизни, поэтому очень счастлива.Однако не обошлось и без хейтеров, некоторые предположили, что таким образом телеведущая и ее избранник хотят получить право участвовать в конкурсе "Свадьба на миллион", но слухи влюбленные опровергать не спешат, решая более важные вопросы.