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Дочь Аллы Вербер Екатерина борется с депрессией после смерти fashion-директора ЦУМа

Дочь Аллы Вербер, fashion-директора ЦУМа, борется с наступившей после смерти её матери депрессией. Это длится уже 4 месяца, но Екатерина Вербер не может побороть негативное состояние.
Дочь Аллы Вербер Екатерина борется с депрессией после смерти fashion-директора ЦУМа

Дочь Вербер отметила, что бесконечно подобное продолжаться не должно, поэтому решила отправиться во Львов для посещения SPA-отеля. Там она отдохнёт в течение 10 дней, что должно несколько облегчить психологический груз.

«Прохожу здесь детокс-программу и успокаиваю мысли. Процедуры, строгий режим питания и спокойный отдых. Формируется чувство внутренней гармонии», — рассказала Екатерина Вербер.

Она обещала подписчикам, что в скором времени станет выходить на связь и рассказывать о разного рода новшествах в мире моды. Екатерина Вербер намерена продолжить дело собственной матери. Её поклонники надеются на возвращение девушки в привычное состояние и преодоление депрессии.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:50

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