Дочь Аллы Вербер Екатерина борется с депрессией после смерти fashion-директора ЦУМа

Дочь Вербер отметила, что бесконечно подобное продолжаться не должно, поэтому решила отправиться во Львов для посещения SPA-отеля. Там она отдохнёт в течение 10 дней, что должно несколько облегчить психологический груз., — рассказала Екатерина Вербер.Она обещала подписчикам, что в скором времени станет выходить на связь и рассказывать о разного рода новшествах в мире моды. Екатерина Вербер намерена продолжить дело собственной матери. Её поклонники надеются на возвращение девушки в привычное состояние и преодоление депрессии.