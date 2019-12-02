«Безмерно благодарен»: Застрявший в туалете сын Никаса Сафронова Лука обратился к поклонникам

Как утверждает сам Сафронов-Затравкин, со стороны все происходящее выглядело крайне весело и довольно комично, однако ему в тот момент было явно не до шуток. Пианист при этом утверждает, что ему очень приятно от того, что в соцсетях огромное количество людей высказали в его адрес слова поддержки после этого происшествия. «Невзирая на глупость самой ситуации, в которой я оказался, многие люди все-таки высказали в мой адрес немало приятных слов сочувствия, за что я безмерно благодарен», - пишет музыкант на своей страничке в социальной сети Instagram.Артист пообещал и дальше дарить публике радость, однако уже не через попадание в столь казусные ситуации, а непосредственно с помощью своего исключительного музыкального таланта.