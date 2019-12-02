Композитор Игорь Крутой любит разыгрывать партнеров и друзей





Ранее между Игорем Крутым и Николаем Басковым произошел курьезный случай. Возможно, композитор пытался разыграть популярного певца, записав его откровения на телефон, когда те находились за кулисами, но исполнитель увидел объектив камеры и затеял «потасовку», в результате которой они оба упали.Позднее Басков рассказывал, что эта запись могла скомпрометировать его доброе имя. Игорь Крутой снимал исподтишка, когда певец делился сокровенной историей. Поскольку у него почти полмиллиона подписчиков, то все это могло стать достоянием общественности. Точно сказать нельзя, о чем говорил своим коллегам Николай Басков, но история могла быть посвящена новому роману. Дело в том, что свой крайний день рождения он отметил вместе с незнакомкой.