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Филипп Киркоров потратил более миллиона рублей на день рождения дочери Аллы-Виктории

В минувшее воскресенье дочь короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова Алла-Виктория отметила свой восьмой день рождения. В честь этого праздника знаменитый отец устроил для наследницы пышное торжество, на которое, по оценкам прессы, потратил более миллиона рублей.
Филипп Киркоров потратил более миллиона рублей на день рождения дочери Аллы-Виктории

Праздник решили организовать в стиле сказок из 1001-й ночи и восточных историй об Аладдине. Позднее один из популярных Telegram-каналов даже опубликовал небольшую видеозапись, которая позволяет оценить масштабы торжества. «Золотое убранство, богатый стол, воздушные гимнасты. Филипп Бедросович не пожалел для своей любимой дочери ничего. Сама же девочка, судя по всему, растет очень умной и довольно сдержанной», - отмечают авторы видео. К слову, сам исполнитель опубликовал на своей страничке в Instagram трогательное видео в честь дня рождения дочери.

Стоит отметить, что Алла-Виктория родилась не 1 декабря, а 26 ноября 2011 года от суррогатной матери в американском Майами. О радостном событии в своей жизни Киркоров рассказал поклонникам в тот же день прямо со сцены церемонии вручения премии «Золотой граммофон». Позднее, рассказывая о рождении дочери в эфире одного из популярных ток шоу, артист сообщил, что решил дать дочери имя в честь своей мамы Виктории и бывшей супруги Аллы Пугачевой.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:34

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