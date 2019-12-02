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Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова: "Константин Богомолов просто не смог вписаться в быт своей супруги"

Мать телеведущей и журналистки Ксении Собчак Людмила Нарусова рассказала об истинных причинах "гостевого" брака звезды с режиссером Константином Богомоловым. Прежде ходили слухи, что новый избранник светской львицы не нашел общий язык с тещей, но последняя отметила, что кинодеятель попросту "не смог вписаться в быт своей супруги".
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова: "Константин Богомолов просто не смог вписаться в быт своей супруги"

На данный момент Ксения Собчак живет в таунхаусе вместе с сыном Платоном и мамой Людмилой Нарусовой, однако уже заканчивает ремонт в загородном доме, где планирует жить вместе с Константином Богомоловым. Примечательно, что новое жилище находится в пешей доступности от дома, где сейчас живет знаменитость. Людмила Нарусова не отрицает, с Константином Богомоловым они общаются не часто, но на все его премьеры родственница приходит всегда, не пропуская.

Причина "гостевого" брака Ксении Собчак и ее возлюбленного, отметила Людмила Нарусова, кроется в другом. Просто в таунхаусе все рассчитано для ритма жизни эпатажной журналистки. Отдельно там есть комната для няни и для занятий маленького Платона, куда приходят учителя. Мальчик находится на домашнем обучении. Оказалось, что свободной комнаты для Константина Богомолова там попросту нет, поэтому режиссер пока живет на съемной квартире недалеко от театра, где является руководителем.

Теперь же Ксения Собчак строит новый дом, он будет в три раза больше, а стоимость проекта оценивается в 40 миллионов рублей. Как отметила Людмила Нарусова, там точно хватит места на всех, а у нее будет даже личная обустроенная комната.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:18

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