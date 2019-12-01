Эмин Агаларов поздравил сыновей-близнецов с 11-летием
Эмин Агаларов поздравил своих сыновей-близнецов с 11-м днём рождения. Певец разместил на странице своего аккаунта в Instagram ролик, в котором показал на множестве фото процесс роста детей.
«Мои мальчики, гордость и любовь! Не могу поверить, что настолько быстро пролетело время! С днём рождения, Мика и Али! Очень люблю вас», — обратился Эмин к сыновьям.
Начинается прикреплённый ролик с фото, на котором дети певца показаны младенцами. К поздравлениям присоединились поклонники исполнителя и его коллеги по эстраде. Певица Зара и Сергей Лазарев оставили свои комментарии в честь дня рождения мальчиков. Сыновей Эмину Агаларову родила его первая жена Лейла Алиева. Она также удочерила девочку с именем Амина, которую Агаларов принял как родную. Во втором браке у певца родилась дочь Афина.
«Мои мальчики, гордость и любовь! Не могу поверить, что настолько быстро пролетело время! С днём рождения, Мика и Али! Очень люблю вас», — обратился Эмин к сыновьям.
Начинается прикреплённый ролик с фото, на котором дети певца показаны младенцами. К поздравлениям присоединились поклонники исполнителя и его коллеги по эстраде. Певица Зара и Сергей Лазарев оставили свои комментарии в честь дня рождения мальчиков. Сыновей Эмину Агаларову родила его первая жена Лейла Алиева. Она также удочерила девочку с именем Амина, которую Агаларов принял как родную. Во втором браке у певца родилась дочь Афина.