Звезда “Дома-2” Даша Пынзарь опоздала на самолет и лишилась подарков для детей





Бывшая участница “Дома-2” очень расстроена, чем и поделилась со своими подписчиками. Девушка задержалась на минуту из-за того, что сидела в кафе, и не обратила внимание на время. Но в самолет ее так и не пустили, несмотря ни на что. Единственным выходом для Дарьи стал другой аэропорт, и она все-таки попала в Турцию.Самое обидное в этой ситуации, как считает Пынзарь, это потерянная коробка с игрушками. Ведь чемодан с вещами она все же получила. Но девушка все равно надеется найти посылку в Анталии и обрадовать своих детей.Некоторые подписчики поддержали Дашу и поделились схожими ситуациями, которые возникали у них с одним из аэропортов. Другие же раскритиковали молодую мать за излишнюю звездность, ведь не должны же из-за одного человека задерживать целый самолет.Не выдержав критики, Даша решила ответить. Она сказала, что не считает себя звездой, да и новость эта была больше о том, что ее дети могут остаться без сюрприза. Несмотря на это, ее подписчики все же считают ее безответственной. По их мнению, уже ничего не сможет ее изменить, ведь постоянно опаздывать для Пынзарь - обыденность.