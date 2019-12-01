Экс-участница проекта "Дом-2" Надя Ермакова осудила Влада Жемчугова за алкоголизм





В 2009 году Влад Жемчугов пришел на проект "Дом-2" и сразу обратил внимание на Елену Бушину. Брюнетка отказала молодому человеку, ведь он был не в ее вкусе, после чего расстроенный проектант приударил за близкой подругой избранницы Надей Ермаковой. Девушка отчаянно пыталась построить с возлюбленным крепкие отношения, но они часто ссорились, молодой человек уходил в загулы и часто пил.Теперь же Надя Ермакова отметила, что у Влада Жемчугова была зависимость от спиртного всегда. Он такой человек, живущий на контрастах - у него либо все хорошо, либо очень плохо, а потому новость о спящем в пьяном состоянии под лавкой шоумене его экс-избранницу никак не задела. Она добавила, что мужчина на протяжении 10 лет показывал подобное поведение, периодически уходя в запой. Он просто живет для себя и не хочет взрослеть - ни ради ребенка, ни ради бывшей жены, заключила Надя Ермакова.