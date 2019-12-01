Звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель решила запустить в Instagram марафон "Роды без страха о фигуре"





О своей идее Алена Савкина поспешила рассказать подписчикам в Instagram. Она решила поделиться своим опытом, в рамках марафона Рапунцель-младшая расскажет своим подопечным о питании до, во время и после беременности, а также, как всего за месяц ей удалось вернуть былую форму при грудном вскармливании без ограничений в питании.Помимо Алены Савкиной девушкам будет помогать и участник проекта "Дом-2", муж Марины Африкантовой Роман Капаклы. Молодой человек уже не раз помогал коллегам сбросить лишние килограммы и может помочь сбалансировать свое питание, начать заниматься спортом и привести тело в порядок.