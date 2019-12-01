Экс-участница проекта "Дом-2" Алина Галимова: "Никита Рудаков обещал уйти вслед за мной"





Экс-участница проекта "Дом-2" Алина Галимова на своей странице в Instagram выразила благодарность всем фолловерам, которые продолжают поддерживать ее после ухода за Периметр. На данный момент девушка решила строить свою жизнь по-новому, однако ей обидно, что Никита Рудаков, по ее словам, обманул ее и бросил. Он на протяжении недели после ухода брюнетки продолжал общаться с ней в Сети, клялся, что любит и не может забыть, строил совместные планы за рамками телестройки, однако в итоге остался в Периметре.Как оказалось, когда Алине Галимовой пришлось покинуть проект "Дом-2", Никита Рудаков пообещал, что тоже уйдет за ворота, но чуть позже. В итоге он остался, а девушка не жалеет, что покинула Периметр. Галимова отмечает, все, что не делается - к лучшему, она не вернется и зла на экс-избранника не держит. Она верит, у нее все будет хорошо, а в памяти останутся только хорошие моменты. Девушку задевает только то, что ее считали меркантильной, так как она просила подарки и цветы, а на самом деле таковым оказался молодой человек, который променял отношения на реалити-шоу.В будущем, отметила Алина Галимова, она желает Никите Рудакову отвечать за свои слова, а не бросать их на ветер, ведь так мужчины не поступают. Она желает ему найти счастье с новой избранницей.