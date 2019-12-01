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Участница проекта "Дом-2" Розалия Райсон пожаловалась, что их пару с Андреем Шабариным обсуждают чаще всего

Участница проекта "Дом-2" Розалия Райсон обеспокоена тем, что ее пару с Андреем Шабариным и семейство Рапунцель обсуждают чаще других участников проекта "Спаси свою любовь". Блондинке интересно, почему не говорят о жизни Майи Донцовой и Алексея Купина или о Марине Африкантовой и Романе Капаклы.
Участница проекта "Дом-2" Розалия Райсон пожаловалась, что их пару с Андреем Шабариным обсуждают чаще всего

Недавно участница проекта "Дом-2" Розалия Райсон обрадовала своих поклонников новостью о том, что ей удалось набрать несколько килограммов. Блондинка страдала из-за чрезмерной худобы, что грозило анорексией, однако в скором времени она надеется похвастаться новыми формами и показать пухлые щеки.

Тем не менее, теперь Розалия Райсон обеспокоена другой проблемой, якобы их пару с Андреем Шабариным обсуждают чаще других участников проекта "Дом-2. Спаси свою любовь". Она отметила, что постоянно на обсуждение выносят отношения ее и Ольги Рапунцель с мужьями, будто других пар и вовсе не существует. Так, Сашу Черно и Иосифа Оганесяна, отметила блондинка, не трогают из-за беременности девушки, однако есть еще Майя Донцова и Алексей Купин, а также Марина Африкантова и Роман Капаклы.

Розалия Райсон уверена, обговаривать можно не только проблемы, но и положительные моменты, но почему-то этого никто не делает. В скором времени, отметила супруга Андрея Шабарина, они тоже будут примерять образы из кино, вместо того, чтобы жить нормальной жизнью, при этом никто не будет им мешать строить нормально свои отношения, хотя это же пара делает и сейчас, заключила участница телестройки.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:18

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