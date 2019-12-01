Альбина Джанабаева провела выходные на ледовом катке

На странице собственного фотоблога Instagram Джанабаева разместила фото с катка. Певица рассказала, что ежегодно перед новогодними торжествами она с семьёй посещает каток на Красной площади. Джанабаева подчеркивает, что благодаря общему отдыху с детьми и супругом может в полном объёме ощутить праздничную атмосферу.На снимке певица запечатлена в светлом пуховике с нашивкой «Россия». Помимо этого, она выбрала шапку и свитер близкой стилистики. Поклонники Джанабаевой оставили большое количество комментариев, имеющих отношение к внешности артистки, а не посещению катка.