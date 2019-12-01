Участницу проекта "Дом-2" Ольгу Рапунцель уличили в обмане по поводу второй беременности





Участница проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель опубликовала в соцсети Instagram новый снимок, где предстала с беременным животом. В публикации она рассказала, как собирается худеть после второй беременности, однако, как и в случае с рождением первого ребенка, супругам Дмитренко никто не поверил. Тогда раскрылся обман, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко прибегли к услугам суррогатного материнства, и многие считают, то же происходит и сейчас.На фото, где Ольга Рапунцель держится за беременный животик, поклонники рассмотрели края квадратной подушки, подложенной под одежду. Это, по мнению большинства фолловеров, является доказательством обмана молодой мамочки.