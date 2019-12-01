Тело звезды "Дом-2" Екатерины Колисниченко жутко отекло после липосакции





В июле этого года Екатерина родила сына. За время беременности девушка достаточно сильно набрала вес. Однако после родов заверяла, что своему супругу очень нравится даже с пышными формами. Тем не менее, она все-таки пошла в очередной раз на хирургическое вмешательство и сделала себе липосакцию и липофилинг.Стоит подчеркнуть, что через некоторое время будет виден результат, и девушка вновь станет стройной и красивой, но сейчас у нее очень сильные отеки после процедуры. Узнать ее на снимках, а также на видео практически нельзя. Однако ее выдает голос. У Колисниченко очень сильно отекло лицо и все тело в целом.Девушка пообещала своим поклонникам, что расскажет, как проходит период восстановления, и будет показывать регулярно фото, где будет видно, как меняется ее внешность.Екатерина Колисниченко неоднократно делала подобные процедуры, а в прошлом году даже испугалась за свое состояние, потому что отошла от наркоза еще на операционном столе, но очень долго не могла прийти в себя.