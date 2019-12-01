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Тело звезды "Дом-2" Екатерины Колисниченко жутко отекло после липосакции

Новые фотографии бывшей участницы "Дом-2" Екатерины Колисниченко очень сильно напугали пользователей Сети. Оказалось, что девушка просто сделала себе липосакцию, а после процедуры ее тело очень сильно отекло.

Тело звезды "Дом-2" Екатерины Колисниченко жутко отекло после липосакции

В июле этого года Екатерина родила сына. За время беременности девушка достаточно сильно набрала вес. Однако после родов заверяла, что своему супругу очень нравится даже с пышными формами. Тем не менее, она все-таки пошла в очередной раз на хирургическое вмешательство и сделала себе липосакцию и липофилинг.

Стоит подчеркнуть, что через некоторое время будет виден результат, и девушка вновь станет стройной и красивой, но сейчас у нее очень сильные отеки после процедуры. Узнать ее на снимках, а также на видео практически нельзя. Однако ее выдает голос. У Колисниченко очень сильно отекло лицо и все тело в целом.

Девушка пообещала своим поклонникам, что расскажет, как проходит период восстановления, и будет показывать регулярно фото, где будет видно, как меняется ее внешность.


Екатерина Колисниченко неоднократно делала подобные процедуры, а в прошлом году даже испугалась за свое состояние, потому что отошла от наркоза еще на операционном столе, но очень долго не могла прийти в себя.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:48

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