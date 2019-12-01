Александр Хлопков из группы «Маленький принц» забрал дочь у бывшей супруги





По словам исполнителя, сейчас девушка проживает недалеко от него в Штутгарте. «Супруга устраивала личную жизнь еще много лет тому назад, я еще тогда узнал, что наша с ней дочь все это время живет у бабушки, поэтому настоял на том, чтобы она приехала ко мне. Да и бывшая супруга прекрасно понимала, что так только лучше. Тем более, Яну можно назвать папиной дочкой», - вспоминает Хлопков. Что же касается бывшей жены, то артист, по его же словам, прекрасно понимает, что решение отдать дочь ему далось ей очень непросто, и подобный шаг дорогого стоит. «Не каждая мать пойдет на такое. Они сейчас хорошо общаются, у них свои отношения, я в это не лезу», - подчеркнул певец.Рассказывая об отношениях со своей первой супругой, Александр Хлопков отметил, что она просто оказалась не его человеком. Вместе они прожили 7 лет, после чего наступил кризис. «Она однажды предложила развестись, а я согласился», - подчеркнул артист.