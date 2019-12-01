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Александр Хлопков из группы «Маленький принц» забрал дочь у бывшей супруги

Известный певец и участник группы «Маленький принц» Александр Хлопков, знаменитый исполнением легендарной песни под названием «Мы встретимся снова», недавно стал гостем популярного ток-шоу «Звезды сошлись». В эфире телеканала НТВ артист рассказал, что уже больше 20 лет живет в Германии, а недавно сумел забрать свою дочь Яну у первой супруги.
Александр Хлопков из группы «Маленький принц» забрал дочь у бывшей супруги

По словам исполнителя, сейчас девушка проживает недалеко от него в Штутгарте. «Супруга устраивала личную жизнь еще много лет тому назад, я еще тогда узнал, что наша с ней дочь все это время живет у бабушки, поэтому настоял на том, чтобы она приехала ко мне. Да и бывшая супруга прекрасно понимала, что так только лучше. Тем более, Яну можно назвать папиной дочкой», - вспоминает Хлопков. Что же касается бывшей жены, то артист, по его же словам, прекрасно понимает, что решение отдать дочь ему далось ей очень непросто, и подобный шаг дорогого стоит. «Не каждая мать пойдет на такое. Они сейчас хорошо общаются, у них свои отношения, я в это не лезу», - подчеркнул певец.

Рассказывая об отношениях со своей первой супругой, Александр Хлопков отметил, что она просто оказалась не его человеком. Вместе они прожили 7 лет, после чего наступил кризис. «Она однажды предложила развестись, а я согласился», - подчеркнул артист.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:28

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