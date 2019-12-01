Ксения Бородина: "Рядом с Собчак у меня поджилки тряслись"





Ксения Собчак и Ксения Бородина долго работали бок о бок на телепроекте "Дом-2", и тогда менее опытная звезда чувствовала себя рядом с коллегой неуютно. После того, как Ксения Собчак покинула Периметр, Бородина буквально вздохнула с облегчением, ведь, по ее собственному признанию, сильно нервничала и переживала в ее компании.Недавно Ксении Бородиной снова выпала возможность предстать на одной съемочной площадке с Ксенией Собчак, однако она отказалась. Ей предложили стать героиней авторского шоу "Осторожно, Собчак", где уже снялась, к слову, Ольга Бузова. Телеведущая ответила, что знает, что именно будет говорить ее коллега ради хайпа, в основном, а на такие дешевые трюки Бородина, по ее словам, явно не готова. Звезда отметила, что она может постоять за себя сейчас, но дешевый хайп ей не интересен.